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Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde bir grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi şahıs hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi şahıs hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.


Olay dün saat 18.00 sıralarında Gaziantep'in Nizip ilçesi Otoban yolu üzeri Keklik köprüsü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Abdullah Halil D. ve Abdullah B. (50) ve İdris B. isimli şahıslar konuşup uzlaşmak için buluştu. Aralarında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı kavgada İbrahim Halil D., Abdullah B. yaralandı. Yaralılar Nizip Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan İbrahim Halil D.yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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