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Gaziantep'te silahlı kavga: 3 yaralı

Gaziantep’te, çocuklar arasında top oynama nedeniyle başlayan kavgaya aileler de dahil olunca silahlı kavga çıktı.

Gaziantep'te, çocuklar arasında top oynama nedeniyle başlayan kavgaya aileler de dahil olunca silahlı kavga çıktı. Kavga sırasında taraflardan birinin ateşlediği pompalı tüfekten çıkan saçmalar biri ağır olmak üzere 3 kişinin yaralanmasına neden oldu.



Olay, akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi Hacıbaba Mahallesi Tekbıyık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, gündüz saatlerinde top oynarken tartışan çocukların kavgasına akşam saatlerinde aileler de dahil oldu. İki ailenin karıştığı kavga kısa sürede büyüdü. Büyüyen kavga sonucu taraflardan biri pompalı tüfek kullanarak diğer tarafa ateş etti. Bu sırada Hasan K.'nın ateşlediği pompalı tüfekten çıkan saçmalar Elif Z. ile diğer iki kişiye isabet etti. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar sonucu kafasından ağır yaralanan Elif Z. ile diğer yaralılar olay yerine intikal eden 112 Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Pompalı tüfekle üç kişinin yaralanmasına neden olduktan sonra olay yerinden kaçan Hasan K.'yi arama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.


Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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