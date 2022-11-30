İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Gaziantep'te silahlı kavga: 5 yaralı

Gaziantep’te iki akraba grup arasında henüz bilinmeyen nedenle yaşanan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Gaziantep'te iki akraba grup arasında henüz bilinmeyen nedenle yaşanan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.



Olay, Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen nedenle iki akraba grup arasında yaşanan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya döndü. Kavgada silahlardan çıkan kurşunlarla 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 5 kişi 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye götürüldü. Yaralılardan iki kişinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.