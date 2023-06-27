Gaziantep'te simülatör araç ile emniyet kemerinin önemi vurgulandı

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne ait “Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı” Gaziantep'teki vatandaşlara kaza anının hissiyatını yaşattı.

İçişleri Bakanlığı tarafından trafik güvenliğine dikkat çekmek ve emniyet kemeri kullanımını arttırmak amacıyla uygulanan “bir hareketine bakar hayat” projesi, Gaziantep'te Sankopark AVM önünde vatandaşlar üzerinde uygulandı. 4 kilometre hızda ilerleyen aracın takla atması hissiyatını veren simülatör araç vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Simülatör araca binen sürücüler emniyet kemerini takmadan ve taktıktan sonra deneyip kaza anının hissiyatını yaşayarak emniyet kemerinin önemini bir kez daha anladı.

“Emniyet kemeri takmanın önemini burada anladım”

Emniyet kemeri farkındalık simülatörüne binip kaza hissiyatını yaşadıktan sonra emniyet kemerinin önemini anladığını belirten Halil İbrahim Civelek, “Kemer takmadan bindik çok kötüydü, emniyet kemerini takarak bindiğimizde ise bizi tuttu ve hiç sorun yaşamadık. Her hangi bir yolculukta nere gidersek gidelim emniyet kemeri takmamız gerektiğini ve önemini bugün burada anladım. Güzel bir çalışma olmuş. Kemerimizi takmazsak her hangi bir kaza anında olumsuz şeyler yaşayabiliriz" diye konuştu.