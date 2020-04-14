Gaziantep'te sinek ve haşerelere mücadele

Korona virüsün kısa süre içerisinde pandemi yani küresel bir salgın halini alması dünyanın yaşam koşullarını bir anda değiştirerek enfeksiyondan korunmak için insanların evlerde geçirdiği süre zarfını artırdı. Bu doğrultuda şehrin ıssız hale bürünmesini fırsat bilen Büyükşehir Belediyesince de sıcak ayların kapıya dayanması nedeniyle 119 kişinin yer aldığı ekip tarafından üvez, larva ve haşerelere karş durgun sular, yeşil alanlar, fosseptikler, gübrelikler, rögarlar, inşaat alanları, dere yatakları, çöp konteynırları, çöp toplama istasyonları, harabe evler gibi üreme ve konaklama noktalarında detaylı olarak ilaçlama çalışmasına yoğunluk verildi.

Şehir geneli bakterilerden arındırılıyor

Konu hakkında açıklamada bulunan Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Abdullah Aksoy, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin rutin olarak yıl içerisinde yaptığı ilaçlama çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Son zamanlarda korona virüs için gerçekleştirilen dezenfektan ve ilaçlama çalışmalarını haşereler, karasinek ve fareler için organize ettiğimiz çalışmalarla karıştırılıyor. O yüzden şu anda salgın kapsamında yürüttüğümüz dezenfekte işi farklı bir alanda işlerliğini sürdürürken ilaçlama çerçevesinde kullanılan ham maddeler farklılık teşkil ediyor. Diğer yandan her yıl dönemsel olarak ilaçlama çalışmalarımız zaten halihazırda yapılıyor. Şu an 119 personel ile mahalle mahalle sırt pompalarıyla ilaçlama mesaisini gerçekleştiriyor. 1 Kasım ile 1 Mart arasında sadece kışlakla mücadele çalışmalarımız var. Dere yatakları, rögarlar, kanalizasyonlar bakterilerden arındırılıyor. 1 Mart ile 1 Mayıs'a kadar da larva ile mücadele ediliyor. 1 Mayıs'tan sonra ise uçkuna karşı ilaçlama organize edilecek” dedi.