Gaziantep'te "siren" sesi uyarısı

Gaziantep Valiliği'nden sosyal medyadan yapılan duyuruda siren sistemlerinin kurulum ve deneme çalışmalarının 30 Kasım'a kadar süreceği belirtilenek, "1-30 Kasım tarihleri arasında ikaz ve alarm (siren) sistemlerinin kurulum çalışmaları kapsamında, il ve ilçelerimizde muhtelif zamanlarda, AFAD tarafından merkezi ezan sistemi ile alarmlar çaldırılarak, sesli anonslar şeklinde denemeler yapılacaktır" ifadeleri kullandı.