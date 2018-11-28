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Gaziantep'te sis 3 gündür etkisini sürdürüyor

Gaziantep’te 3 gündür etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkilerken, görüş mesafesi yer yer 20 metrenin altına kadar düşüyor.

Gaziantep'te 3 gündür etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkilerken, görüş mesafesi yer yer 20 metrenin altına kadar düşüyor.


Gaziantep'te 3 gündür etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 20 metrenin altına kadar düşüyor. Sürücüler araçlarının sis lambalarını yakarak ilerliyor. Kentte hava sıcaklığı 12 dereceye kadar düşerken, polis görüş mesafesini düşüren sis nedeniyle sürücüleri hız yapmamaları konusunda uyardı. Kentte sis nedeniyle uçak seferleri de ertelendi. Gaziantep Havalimanı'na inmek isteyen uçakların Adana'ya yönlendirildiği öğrenildi.


Öte yandan sisin öğleden sonra dağılması ve uçakların yeniden rutin seferlerine başlaması bekleniyor.

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