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Gaziantep'te sokak hayvanları da unutulmadı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokakta kalan hayvanlar unutulmadı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokakta kalan hayvanlar unutulmadı. Sokak hayvanlarının toplandığı hayvan barınaklarına mama takviyesi yapıldı.


Tarım ve Orman Bakanlığı 3.Bölge Müdürlüğü Gaziantep Şube Müdürlüğü tarafından Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan Dilsiz Kullar Maşam Merkezi hayvan barınağına sokak hayvanları için mama bırakıldı. Bırakılan yiyeceklerin sokağa çıkma kısıtlamasının getirildiği 2 gün boyunca hem barınaktaki hayvanların yiyecek ihtiyacı karşılanacağı hem de ilçedeki sokak hayvanları için kentin farklı bölgelerine bırakılacağı öğrenildi.


Yiyecekler nedeniyle barınak yetkilileri Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine ve destek olan hayvanseverlere teşekkür etti.

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