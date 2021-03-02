Gaziantep'te sokaklar tıklım tıklım

Yeni tip korona virüs risk haritasında ‘sarı' alanda orta riskli olarak yer alan Gaziantep'te, vatandaşlar cadde ve sokakları tıklım tıklım doldurdu.

Kontrollü normalleşmeler ile beraber hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kalkan şehirlerden olan Gaziantepliler Cadde, sokak ve çarşılara akın etti.

Oluşan kalabalıkta ise maske kuralına bazı vatandaşların uymadığı gözlemlenirken, sosyal mesafe kuralı ise adeta hiçe sayıldı.

Öte yandan kentte son 24 saatte yapılan denetimlerde ise, kuralları ihlalden eden 334, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 160 şahsa idari yaptırım uygulandığı belirtildi.