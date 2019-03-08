Gaziantep'te şoke eden görüntüler

Gaziantep'te fiziksel ve kimyasal terör saldırısına karşı gerçeği aratmayan bir tatbikat yapıldı. Senaryo gereği alarma geçen arama ve kurtarma ekipleri ile kimyasal saldırılara karşı hazırlanan özel ekipler, olaya ve yaralılara başarıyla müdahale etti.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), AFAD, Erikçe Macera Park Eğitmenleri ve Şahinbey Belediyesi Arama Kurtarma (ŞAHKUT) ekipleri tarafından gerçeği aratmayan bir tatbikat yapıldı. Yaklaşık 15'i eğitmen olmak üzere toplam 50 UMKE gönüllüsünün yer aldığı tatbikat, Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bombalı araçla terör saldırısı gerçekleştiğini bildiren telsiz anonsu ile başladı. Belediye binasının yakınlarında bulunan bir zirai donanım merkezinden de saldırı sonrası kimyasal sızıntı olduğu ihbarı üzerine ise hem arama kurtarma ekipleri hem de kimyasal saldırılara karşı özel kıyafetli ekipler alarma geçti.

Hazırlanan senaryo çerçevesinde arama kurtarma ve sağlık ekipleri organize şekilde olay yerine sevk edildi. Yangının devam ettiği olay yerine ulaşan ekipler, hemen arama ve kurtarma çalışmalarına başladı. Gerçeği aratmayan tatbikatta arama kurtarma ekipleri kimi zaman yol üzerinde, kimi zaman araçta, kimi zaman ise enkaz altındaki yaralıların yerini tespit ederek, müdahalede bulundu. Olay yeri başarılı bir şekilde tahliye edilirken, kimyasal sızıntılara karşı ise özel donanımlı ekipler çevrede ölçümler yaparak, toksit maddelerden etkilenenlere müdahale etti. Zehirlenen vatandaşlar kimyasallara karşı temizlenerek, tahliye edildi.

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Serdar Sarıfakı, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Yemliha Aksoy'un da takip ettiği genel tatbikat iki saat sürerken, eğitim ve tatbikatlar ise 2 gece, 3 gün boyunca devam etti.

Tatbikat ve eğitim çalışmaları hakkında bilgi veren 112 Acil Hizmetleri Başkanı Yemliha Aksoy tatbikatın gerçeğe yakın bir senaryo ile gerçekleştirildiğini anlatarak, "112 acil sağlık hizmetinin bir alt birimi olan Ulusal Medikal Kurtarma Birimi olarak senede 2 defa yapmış olduğumuz tatbikatlardan birini gerçekleştiriyoruz. Bu tatbikat tamamen kurgusal oluyor. Ancak gerçeğe yakın bir şekilde dizayn ediliyor. Bu tatbikatımız 2019 senesinin ilk tatbikatıdır. Tatbikatta belediye binasının yakınında bir aracın patlaması söz konusu ve bu patlamadan dolayı yangın çıkıyor. Ayrıca bir zirai malzeme yerinin etkilenmesinden dolayı çevreye kimyasal madde yayılıyor ve vatandaşlar etkileniyor. Tatbikatta hem fiziksel hem de kimyasal bir saldırıya müdahaleyi içeriyor. Arkadaşlarımız ilk etapta fiziksel saldırıdan etkilenen vatandaşlarımızı kurtarmaya çalışıyor. Gaziantep'te Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) dediğimiz ekibimiz var bunlar tamamen gönüllülük esası çalışmaktadır. Çalışanlar tamamen kendi ekibimiz hepside sağlıkçıdır. Şu anda 150'ye yakın üyemiz var. Bu tatbikatta ise 35 kişi görev yapıyor. 15 eğitmenle birlikte bu tatbikat 50 kişi ile başlamış oldu” diye konuştu.

Öte yandan eğitim ve tatbikatta, UMKE'ye yönelik olay yeri yönetimi ve triaj, KBRN vakalarına yaklaşım, arazide yön bulma, oryantring, arazide arama kurtarma, afetlerde haberleşme becerilerinin artırılması, afet durumlarında hayatı idame ettirme, ileri yaşam desteği gibi eğitimler işlenirken, ekiplerin afet deneyimleri artırıldı. Diğer resmi ve sivil kurum /kuruluşlarla da işbirliği ve koordinasyon becerisinin arttırılması hedeflendi.