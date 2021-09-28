Gaziantep'te şölen havasında yarışma

Pandemi nedeniyle uzun bir aradan sonra bir araya gelen halk oyunları camiasında kültür elçileri özlem giderdi.

Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Gaziantep İl Temsilciliği işbirliğiyle Şehitkamil Belediyesinin ev sahipliğinde Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen 2021 Yılı Kulüpler Arası Halk Oyunları İl Yarışması'nda halk oyuncular, 4 farklı kategoride performans sergilediler. Geleneksel düzenlemesiz dal kategorisinde Gaziantep yöresine ait halk oyunlarını büyük bir coşkuyla sahneleyen sporcuları; Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan, Şehitkamil Halk Eğitim Merkezi Müdür Vekili Ercan Karateke ve duayen halk oyuncular yalnız bırakmadı.

Kantkı sunanlara teşekkür

Organizasyonun açılış seremonisinde tribünleri dolduran velilere seslenen Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Şehitkamil Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirilen Kulüpler Arası Halk Oyunları İl Yarışması'nda müzisyeninden oyuncusuna, kostüm sorumlusundan yöneticisine, herkesin büyük emekleri olduğunu belirterek Gaziantep halk kültürüne katkı sunan herkese teşekkür etti. İl Müdürü Özbay, konuşmasında şunları söyledi:

"Uzun bir aranın ardından kültür elçilerimizle aynı sahnede buluşmanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Şehitkamil Belediyesinin büyük destekleri ve ev sahipliğinde düzenlenen bu organizasyonda müzisyeninden oyuncusuna, kostüm sorumlusundan yöneticisine herkesin büyük emekleri var. Ben Gaziantep halk kültürüne katkı sunan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Gelecek kuşakların bu nadide mirası tanımaları ve kendilerinden sonraki nesillere aktarabilmeleri adına bugün burada görev yapan herkesin üstlendiği misyon çok değerli, çok kıymetli. Yarışma sonrasında ilimizi grup ve inşallah daha sonrasında Türkiye finali sahnesinde temsil edecek olan spor kulüplerimize başarılar diliyorum. Değerli velilerimize büyük ilgilerinden dolayı, Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu ve değerli mesai arkadaşlarına desteklerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum."