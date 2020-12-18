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Gaziantep'te suç makinası yakalandı

Gaziantep’te 1 motosiklet ve 2 evden hırsızlık olaylarından aranan ve 26 suç kaydı bulunan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep'te 1 motosiklet ve 2 evden hırsızlık olaylarından aranan ve 26 suç kaydı bulunan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son dönemde meydana gelen 1 motosiklet ve 2 evden hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı. Olay yerleri ve yakınlarındaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şahsın eşkalini ve kimliğini belirledi. Düzenlenen operasyon sonucu hırsızlık olayının faili S.K. yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahsın 26 suç kaydı bulunduğu belirlenirken, S.K., yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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