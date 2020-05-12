Gaziantep'te suça geçit yok

Gaziantep'te yeni tip korona virüs denetimlerinin yanı sıra asayiş uygulamaları da aralıksız devam ediyor.

Kent genelinde yapılan uygulamalarda genel asayiş denetimleri ile beraber trafik ve narkotik denetimleri de yapıldı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafında kent merkezi ve şehirlerarası karayollarında yapılan uygulamalarda 4 bin 629 araç kontrol edildi. Kontrollerde trafik güvenliği ve vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren 550 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapılırken 60 araç ise trafikten men edildi. Korona virüs tedbirleri kapsamında şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik kentte yapılan trafik kontrollerinde 342 araç kontrol edilirken, 1 sürücüye izin belgesi almadan yolcu taşımacılığı yapmaktan, 15 sürücüye KTK' nun değişik maddelerinden,7 sürücüye fazla yolcu taşımaktan işlem yapılırken, 4 araç trafikten men edildi.

Gasp şüphelisi kıskıvrak yakalandı

Şehitkamil İlçesi Çakmak Mahallesinde yaya olarak bulunan bir şahsı darp ederek cep telefonu gasp eden şüpheli, yapılan titiz çalışmalar sonrası bir aracın kasasına saklanırken yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada gasp ettiği telefon bulundu. Emniyetteki işlemleri biten şüpheli çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kablo hırsızlarına suçüstü

Öte yandan, hakkında kesinleşmiş 14 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs ise Şehitkamil Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemleri sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nizip ilçesinde bir okuldan kablo çalarken polisler tarafından suçüstü yakalanan şahsın 20 adet suç kaydı olduğu belirlendi. Hırsızlık şüphelisi sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kumar baskını

Şahinbey ilçesine Mütercim Asım Caddesinde bir işyerinde kumar oynayan 4 şahıs ile kumar oynatan işyeri sorumlusu 1 şahıs yakalandı. Bir miktar para ve kumar malzemelerine el konulurken şahıslara cezai işlem yapıldı.