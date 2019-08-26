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Gaziantep'te şüpheli ölüm

Gaziantep’te yalnız yaşayan 62 yaşındaki Müslüm Büyükkaplan, evinde ölü bulundu.

Gaziantep'te yalnız yaşayan 62 yaşındaki Müslüm Büyükkaplan, evinde ölü bulundu.


Nizip ilçesi Kıbrıs Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Müslüm Büyükkaplan'ın komşuları evden gelen kötü koku üzerine polise haber verdi. Eve gelen polis, Büyükkaplan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Talihsiz adamın yaklaşık 5 gün önce öldüğü ve evde yalnız yaşadığı öğrenildi.


Müslüm Büyükkaplan'ın cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Adli tıptaki işlemlerin ardından Büyükkaplan'ın cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

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