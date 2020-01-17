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Gaziantep'te taklit oto yedek parça satışı yapanlara operasyon

Gaziantep’te taklit oto yedek parça satışı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda piyasa değeri yüksek 250 adet yedek parça ve motor yağı ele geçirildi.

Gaziantep'te taklit oto yedek parça satışı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda piyasa değeri yüksek 250 adet yedek parça ve motor yağı ele geçirildi.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri, kentte oto yedek parçalarının taklitlerinin satışının yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Toplamda 3 iş yerine yapılan operasyonda piyasa değeri yüksek 250 adet yedek parça ve motor yağı ele geçirildi.


İş yeri sahipleri hakkında işlem yapılırken, yedek parça ve motor yağlarına el konuldu.

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