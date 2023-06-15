Gaziantep'te taklit ürün baskını

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir adrese yapılan baskında bilinen markaların taklit edildiği 14 bin 44 adet ürün ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güvenlik Şube ekiplerince Şehitkamil ilçesi İncilikaya Mahallesinde bir adrese operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen baskında, yapılan aramalarda ise çeşitli markalara ait taklit temizlik ürünleri ele geçirildi. Ele geçirilen 14 bin 44 adet taklit ürüne imha etmek üzere el koyan ekipler, olayla ilgili yasal işlem başlattı.