İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gaziantep'te tarihi çarşılar köpüklü suyla yıkanıyor

Türkiye’de sokağa çıkma yasağının ardından Gaziantep’te boşalan tarihi çarşı ve sokaklar köpüklü suyla yıkanarak, dezenfekte ediliyor.

Türkiye'de sokağa çıkma yasağının ardından Gaziantep'te boşalan tarihi çarşı ve sokaklar köpüklü suyla yıkanarak, dezenfekte ediliyor.


İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkma yasağının başladığı 30 büyük şehir arasında yer alan Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde boşalan tarihi çarşı ve sokaklar belediyesi ekipleri ekipleri tarafından köpük ve suyla yıkanıyor. Vatandaşların evlerinde bulunması fırsat bilen temizlik ekipleri, korona virüs ile mücadele kapsamında yıkanan sokakları ilaçlayarak dezenfekte ediyor.


Şahinbey belediyesi ekipleri bölgede görev yapan başta polis araçları olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlara ait araçları da dezenfekte ediliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.