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Gaziantep'te tarihi eser operasyonu

Gaziantep’te polis bir iş yerinde yaptığı baskında 6 adet sikke, küp parçaları ve kılıç ele geçirdi.

Gaziantep'te polis bir iş yerinde yaptığı baskında 6 adet sikke, küp parçaları ve kılıç ele geçirdi.


Şehitkamil Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kayaönü Mahallesinde bir iş yerine baskın düzenledi. İş yerinde yapılan aramada tarihi tarihi eser olduğu değerlendirilen 6 sikke, küp parçaları, 1 kılıç ile bir adet tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.


Olayla ilgili yakalan 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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