Gaziantep'te tarihi yerler boş kaldı

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte Gaziantep'te tarihi ve turistik yerler boş kaldı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında, 81 ilde 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması Cuma akşamı 21.00 itibariyle başladı. Gaziantep, 56 saatlik kısıtlamanın başlamasıyla sessizliğe büründü. Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası binlerce turistin uğrak noktası olan tarihi, kültürel alanlar bomboş kaldı. Özellikle tarihi bakırcılar çarşısında her gün yankılanan çekiç sesleri susarken, kale çevresinde bulunan müzeler, tarihi yerler ise bomboş kaldı.