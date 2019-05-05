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Gaziantep'te tarım işçilerinin tehlikeli yolculuğu

Gaziantep’te tarım işçilerinin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi.

Gaziantep'te tarım işçilerinin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi.


Gaziantep'in Ordu Caddesi'nde aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu onlarca kişi, kamyonetin kasasına binerek yolculuk yaptı. Daha önce yaşanan facialara ve uyarılara rağmen kamyonet kasasında yolculuk eden kadın ve çocuklar cep telefonu ile görüntülendi. Daha önce yaşanan feci kazalara ve uyarılara rağmen hayatlarını hiçe sayan tarım işçilerinin kamyonetin kasasında yolculukları yürekleri ağza getirdi.


Gaziantep'te 8 ay içerisinde tarım işçilerini taşıyan kamyon ve kamyonetlerin karıştığı üç ayrı kazada kamyonet kasasında yolculuk eden 8 işçi ölürken, 61 kişi de yaralanmıştı.

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