Gaziantep'te tarım ve hayvancılığa büyük destek

Sanayi şehri olduğu kadar tarım kenti de olan Gaziantep, yine bir ilke imza attı. Türkiye'de ilk kez Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı kuruldu. Daha önce Gaziantep Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü görevini yürüten Ziraat Yüksek Mühendisi İbrahim Yılmaz'ı Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığına getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kırsal kesimi güçlü tutmak için hazırladığı güçlü projelerle çiftçilerin ve üreticilerin yanında durdu, hiçbir zaman elini üzerlerinden çekmedi. 4 Yıl boyunca önemli çalışmalar yürütüldü.

Gaziantep gastronomisinin önemli unsurlarından Dolmalık Antep Biberi ve Sof Domatesi fidelerinden 1 milyon adedini çiftçilere ücretsiz dağıtan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 4 yıl boyunca önemli çalışmaların altına imzasını attı. Kuraklıkla mücadele eden çiftçilerin desteklenmesine yönelik 5 bin 235 ton buğday ve arpa tohumu verdi. Antepfıstığını geliştirme projeleri kapsamında ilk defa üretilen “Yeşil Altın” gübresinden 200 ton çiftçilere dağıtıldı, verim artışı sağlandı. 1246 ağaç erkek Antep fıstığı aşılandı.

Yetiştiricilerin desteklenmesi amacıyla üreticilere toplam 4 bin 700 ton yem desteği verildi. Arıcılığı geliştirme projesiyle arıcılara 8 bin adet kovan desteği sağlandı. Korunga, kekik, lavanta gibi bitkilerin yer aldığı bal ormanı kuruldu. Hijyen Süt Mutlu Kadın Projesi doğrultusunda 200 kadın çiftçiye süt sağım makinası verildi. Koyun Süt Yemi Dağıtımı Projesi'yle gebe hayvanların yetersiz beslenme nedeniyle yavru atmasını önlemek ve süt verimini artırmak amacıyla 9 ilçede 9 bin 500 çiftçiye 4 bin 700 ton koyun süt yemi dağıtıldı.

Öte yandan 100 çiftçiye antepfıstığında budama eğitimi, 240 çiftçiye arı yetiştiriciliği eğitimi ve 120 çiftçiye genel çiftçi eğitimi verildi.