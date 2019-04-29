Gaziantep'te tefecilere operasyon

Gaziantep'te tefecilik yaparak yüksek faiz ve baskı ile tahsilat yapan 3 şüpheli polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tefeci olduğu iddia edilen E.Ç, N.M, S.Ş adlı 3 şüpheliler yapılan operasyon ile yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler şahısların ikametlerinde yaptıkları operasyonla, 2 adet cep telefonu, 1 adet flash bellek, 2 adet bilgisayar kasası, çok sayıda çek, senet, tarla ve arsa tapu senetleri, dekont ve benzeri birçok evrak, CD, hesap hareketlerini alacak verecek ödemelerini gösterir ajandalar, not defterleri, 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait toplam 533 adet dolu fişek ile toplamda 18 bin 755 TL ve 16 bin 150 Dolar nakit para ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahıslar haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi.