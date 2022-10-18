Gaziantep'te tenis turnuvası yapılacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nce Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ve Uluslararası Tenis Federasyonu'nun katkılarıyla düzenlenen “Uluslararası Gaziantep Cup Tenis Turnuvası” Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi'nde 24-30 Ekim tarihlerinde yapılacak.

Bölgenin ve Türkiye'nin en büyük tenis organizasyonlarından olacak turnuvaya, Moldova, Romanya, İsviçre, İsveç, Kazakistan, İtalya, Fransa, Ukrayna, Avusturya, Polonya, Birleşik Krallık, İspanya, Avustralya, Özbekistan, Uruguay, Amerika Birleşik Devletleri'nin de aralarında bulunduğu 19 ülkeden 70'e yakın profesyonel tenisçi katılacak.

Dünya tenisinde ilk 500'deki sporcular ve Türkiye'den de milli tenisçilerin katılacağı Uluslararası Gaziantep Cup Tenis Turnuvası Gaziantep'in spor hafızasına bambaşka bir deneyim olarak kaydolacak.