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Gaziantep'te termometreler 38 dereceği gösterdi

Tüm Türkiye’de sıcaklıklar artarken, Gaziantep’te termometreler 38 dereceği gösterdi.

Tüm Türkiye'de sıcaklıklar artarken, Gaziantep'te termometreler 38 dereceği gösterdi.


Tüm Türkiye'de hava sıcaklıkları arttı. Türkiye'nin en sıcak bölgesi olan Güneydoğu Anadolu bölgesinde kavurucu sıcaklar kendisini hissediyor. Gaziantep'te termometreler gün içinde 38 dereceği görürken, korona virüs salgını dolayısıyla alınan önlemleri hiçe sayan bazı vatandaşların çarşıda gezmesi dikkat çekerken, tarihi ve turistik yerler ise boş kaldı.


Vatandaşlar ise sıcaklıkların bir anda 38 derecelere tırmandığını, bu sıcaklığın vatandaşları yanıltmaması gerektiğini ve evde kalınması gerektiğini söylerken, belediye anonslarından ise, vatandaşlara sıcak havaya aldanılmamasını ve evde kalınması konusunda uyarıyor.

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