Gaziantep'te terör operasyonu: 6 tutuklama

10.2021 tarihleri arasında FETÖ/PDY ve PKK/KCK adlı silahlı terör örgütlerine yönelik yaptıkları operasyon sonucu 23 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yasal işlemlerin ardından 6 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Terörle mücadele kapsamında operasyonlarına hız kesmeden devam eden Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY ve PKK/KCK adlı silahlı terör örgütlerine yönelik yaptıkları operasyon sonucu 23 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2 şüpheli ise sınır dışı edildi. Ekipler ayrıca yaptıkları operasyon sırasında terör faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edilen çok sayıda teknolojik cihaz ele geçirdi.