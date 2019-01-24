Gaziantep'te terör operasyonu: 7 gözaltı

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK/YPG'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Yakalanan şahısların Cumhurbaşkanına ve devlet büyüklerine sosyal medya üzerinden hakaret ettiği ve halkı isyana teşvik ettiği belirlendi.

Gaziantep'te toplumsal güveni ve huzuru sağlamak için terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonda çok sayıda örgütsel doküman ile birlikte 1 adet av tüfeği ve 1 adet ateşli silah ele geçirildi. Operasyonlarda 7 kişi gözaltına alınırken, gözaltına alınan şahısların sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanına ve devlet büyüklerine hakaret edip halkı kin ve düşmanlığa sürükleyici, terör örgütünü övücü, özendirici paylaşımlar yaptığı belirlendi.

Gaziantep Valiliğinden operasyonla ilgili yapılan basın açıklamasında, "İl Emniyet Müdürlüğümüz Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, İstihbarat, Özel Harekât, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüklerinin katılımıyla, İlimizde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütlerine yönelik operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyonda, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 6136 Sayılı Kanun kapsamına giren 1 adet ateşli silah, çok sayıda dijital materyal ile kesici aletler ele geçirilmiştir.

Ayrıca, PKK/KCK terör örgütü adına ilimizde faaliyetlerde bulunan, illegal yollardan Suriye'ye giderek PYD/YPG terör örgütü adına faaliyet yürüten, terör örgütü yanlısı kişiler tarafından sosyal medya hesapları üzerinden halkı kin ve düşmanlığa sürükleyici, terör örgütünü övücü/özendirici paylaşımlar yaptığı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına ve Devlet büyüklerine hakaret ettiği, asılsız suçlamada bulunarak hedef gösterdiği tespit edilen (7) şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.