İhlas Haber Ajansı

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Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK üyesi 3 şahıs yakalandı

Gaziantep’te yapılan operasyonda PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 örgüt üyesi yakalandı.

Gaziantep'te yapılan operasyonda PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 örgüt üyesi yakalandı. Gözaltına alınan örgüt üyesi 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyon sonucunda, terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 örgüt üyesi yakalandı. Yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel içerikli doküman ve dijital materyal ele geçirildi.


Yakalanarak gözaltına alınan örgüt üyesi 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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