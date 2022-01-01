Gaziantep'te ticari araç bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep'te alkollü sürücünün kontrolünden çıkan ticari araç bariyerlere saplandı. Kazada sürücü hayatını kaybederken arkadaşı ise ağır yaralandı. Trafik polisleri olay yerine gelen sürücünün kardeşine acı haberi veremedi.

Kaza, Gaziantep Çevre Yolu üzerinde Akkent Köprülü Kavşağı mevkiinde saat 20.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Şaban Ulaşlı (22) idaresindeki 27 AE 354 plakalı Ford marka ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkan araç yol kenarında bulunan bariyerlere ok gibi saplandı. Aracın ön kısmından giren bariyer bagaj kısmından çıkarken araç birkaç metre sürüklendikten sonra durabildi. Sürücü Ulaşlı, olay yerinde hayatını kaybederken yanındaki arkadaşı Ömer Faruk Ağdaş (24) ise ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ulaşlı'nın hayatını kaybettiğini belirlerken ilk müdahalenin ardından Ağdaş'ı ambulansla Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Trafik polisleri tedbir amaçlı yolun bir şeridini trafiğini kapattı.

Trafik polisleri acı haberi veremedi

Feci kazada hayatını kaybeden sürücünün telefonundan kardeşini arayan trafik polisi, sürücünün öldüğünü söyleyemedi. Trafik polislerinin olay yerine çağırdığı sürücünün kardeşi olay yerinde sinir krizi geçirdi. Trafik polisleri “Şaban nerede?” diye soran acılı kardeşe ağabeyinin öldüğünü söyleyemedi. Cenazenin üzerindeki örtüyü kaldırarak ağabeyinin öldüğünü gören kardeş gözyaşına boğuldu. Ağabeyinin cenazesinin başında oturup “Ben buna dayanamam” diyerek ağlayan kardeşi polis ekipleri teselli etti.

Sürücünün cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.