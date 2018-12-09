Gaziantep'te tiroit okulu

Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen ve sunuculuğunu SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Dilahan Sankır'ın yaptığı Gaziantep Tiroit Okulu'nun açılışında konuşan SANKO Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bayram, etkinliği Gaziantep'te düzenlenmesinde katkıda bulunanlara teşekkür ederek, "Bu tür bilimsel toplantıların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu toplantının da bilime katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.

Endokrin Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Fatih Tunca ise, "Gaziantep bizim için çok önemli. Bu tür toplantılarda deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Böylece hepimiz bir şeyler öğreniyoruz. Yılda yaklaşık 65 bin civarında tiroit ameliyatı yapılıyor. Bilim ilerlemeye devam ediyor. Bu yeni izsiz teknik, ameliyat izi istemeyen hastalar için tercih edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Dr. Özlem Polat, sunum fırsatı için teşekkür ederek, Euthyrox'un yeni formilatosyonu ile ilgili bilgiler verdi. SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Göktürk Maralcan da organizasyona ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, iyi ve verimli bir toplantı olacağına olan inancını dile getirdi.

Konuşmaların ardından moderatörlüğünü Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Ali Uğur Emre'nin yaptığı “Tiroit Nodülüne Yaklaşım ve Cerrahi Karar” konulu panele geçildi.

Panelde, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'nden Prof. Dr. Mehmet Uludağ, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Fatih Tunca, SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Göktürk Maralcan, SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Baştemir, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Ersin Akarsu ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'ndan Doç. Dr. Serkan Teksöz paylaşımda bulundu.

Panelde, tiroit nodüllerinin değerlendirmesinde fizik muayene ve ultrason görüntülemesinin son derece önemli olduğu ve iğne biyopsisinin katkısıyla hastalık tanısının konmasının en güzel yaklaşımı yansıttığı vurgulandı.

Panelin ardından düzenlenen “Trans Oral Endoskopik Tiroit Cerrahisinde Anatomi ve Endikasyonlar” konulu oturumda, bu yöntemin hangi hastalara uygulanabileceği ve nasıl bir ameliyat olduğu konularında bilgiler verildi. “Trans Oral Endoskopik Tiroit Cerrahisinde Sinir Monitörizasyonu” konulu oturumda ise trans oral endoskopik tiroit cerrahisinde sinir mönitörizasyon tekniğinin kullanılmasının gerekliliği vurgulandı.

Oturum sonrasında gerçekleşen canlı ameliyat yayınında izsiz yöntem ameliyathanede gerçekleştirilirken, eş zamanlı olarak toplantı salonundan da canlı olarak soru-cevap ve katkılarla interaktif bir eğitim yapıldı.