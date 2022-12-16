Gaziantep'te toplu taşıma ücretlerine destek sürecek

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2022 yılı Aralık Ayı Dönem Toplantısı'nın 2'nci bileşimi, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağ başkanlığında yapıldı.

2022 yılının son meclis toplantısında, Ulaşım Komisyon Raporu'na ilişkin karara bağlanan madde gereğince kentte hizmet veren toplu ulaşım araçları için artırılan ücretsiz veya indirimli gelir desteği sayesinde yeni yılda da büyükşehir belediyesi toplu ulaşım esnafına desteğini sürdürecek.

Bu çerçevesinde şehir merkezinde çalışan özel halk otobüslerinde, serbest binişte 3 Lira 90 kuruş, indirimli binişte 0,35, öğrenci binişte 2,35 Türk Lirası destek sağlanacak.

Nizip ve İslahiye ilçesinde ve kırsal mahallelerde faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarında ise serbest biniş başı 3,50, indirimli biniş başı 0,70 TL öğrenci biniş başı 1,40 TL gelir desteği verilecek. Bu rakamlar Organize Sanayi Bölgesi'nde Başpınar hattında çalışan özel halk otobüslerinde de serbest biniş başı 3,50 TL, indirimli biniş başı 0,35 TL, öğrenci biniş başı 3,35 TL şeklinde olacak.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağ Ulaşım Komisyon Raporu'na ilişkin madde çerçevesinde yaptığı konuşmada, maliyetlerdeki artış nedeniyle özel halk otobüsleri ile belediye ulaşım araçlarındaki biniş bilet fiyatlarının mevcut masrafları karşılamadığını belirterek, şunları söyledi:

“Bir analiz yaptık. Bu fiyatlar geçen yıl verdiğimiz fiyatlar. Geçen yıl temmuz ayından yıl sonuna kadar masraflarda ciddi bir indirim oldu. Ama bir yandan işçilikler artıyor, bir yandan da ocak ayında asgari ücrete gelecek zamla beraber maliyetler değişecek. Dolayısıyla biz buna 31 Aralık 2023 tarihine kadar bir çalışma diyeceğiz ama belki de dönem içerisinde yeniden değerlendirme gelebilir. Şu an konuştuğumuz konu geçen yılın aynısı, hali hazırda mevcut bilet fiyatlarına zam yapmadan, bu da aşağı yukarı belediyemize her özel halk otobüsü için 10-12 bin lira hattına göre ekstra bir maliyet oluyor. Vatandaşlarımıza yansımaması için belediyemiz tarafından bu şekilde sübvansiyon yapılıyor.”