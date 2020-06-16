Gaziantep'te trafiği rahatlatacak proje

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 500 bin nüfusa sahip Karataş ve İbrahimli bölgesindeki halkın çevreyoluna bağlantısını rahat ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla Yamaçtepe Köprülü Kavşağı'nın yapımına başlandı.

Gazi şehirde zamanla artan nüfus ve araç sayısı, alternatif yol ihtiyacını gündeme getirdi, bu doğrultuda 7 gün 24 saat mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, çalışmalarıyla dikkati çekiyor. Özellikle şehrin sanayi dinamikleri ve canlanan turizm potansiyeli ile hızla büyüyen ve insanları kendine çeken cazibesi, yeni ulaşım projelerini de beraberinde getirdi. Bu doğrultudan hareketle büyükşehir ekiplerince başlatılan yeni altyapı çalışması; Yamaçtepe Köprülü Kavşağı ile vatandaşın ulaşım esnasında yaşayacağı olası trafik problemlerinin önüne geçilecek. Şehrin tüm ilçelerini muntazam bir şekilde karayollarına bağlamak amacıyla yaz kış demeden çalışan büyükşehir, göç nedeniyle hızla artan nüfusun, yoğun bir şekilde tercih ettiği bölgeler arasında yer alan İbrahimli ve Karataş mevkiinde başlattığı Yamaçtepe Köprülü Kavşağı çalışması ile ulaşım ağındaki örnek çalışma anlayışını sürdürecek.