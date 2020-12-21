Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, 27 ACC 252 plakalı Renault Megane marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Kazada ismi öğrenilemeyen sürücü hayatını kaybederken, araçta bulunan arkadaşı yaralandı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.