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Gaziantep'te trafik kazası: 2 yaralı

Gaziantep’te direksiyon hakimiyetini kaybederek, takla atan araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'te direksiyon hakimiyetini kaybederek, takla atan araçta bulunan 2 kişi yaralandı.


Olay, Gaziantep'in Şahinbey İlçesine bağlı Güneş mahallesi istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 RN 081 plakalı araç sürücüsü A.M. direksiyon hakimiyetini kaybederek önce ağaca daha sonra orta refüje çarparak takla attı. Kazada araç sürücüsü A. M. ve yanında bulunan K.Ü yaralandı.


Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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