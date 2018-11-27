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Gaziantep'te trafik kazası: 3 yaralı

Gaziantep’te virajı alamayan araç sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Gaziantep'te virajı alamayan araç sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Taşlara çarparak duran araçta 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Nurdağı ilçesinden Gaziantep'e seyir halinde olan Seyfi Gül idaresindeki 35 JD 046 plakalı araç, virajı alamayınca şarampolde bulunan taşlara çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kazada Suna Gül, Hamiyet Gül ve Hatice Gül hafif yaralandı. Yaralılar tedavi altına alındı.


Öte yandan karşı şeritten gelen aracın ışıklarından etkilendiğini ifade eden sürücü Seyfi Gül, direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampolde bulunan taşlara çarptığını söyledi.

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