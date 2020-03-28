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Gaziantep'te trafik kazası: 6 yaralı

Gaziantep’te meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.


Kaza, Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesi Kamil Şerbetçi Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Tuncay Beytullah B. idaresindeki 27 R 6848 plakalı transit araç, Bayram G. kontrolündeki 34 BLU 289 plakalı araca arkadan çarptıktan sonra refüje savrularak devrildi. Kaza sonucu transit içerisinde bulunan sürücü Tuncay Beytullah B. ile diğer 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası cadde üzerindeki trafik akışı ise kontrollü bir şekilde sağlandı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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