Gaziantep'te trafik şeridini ihlal eden 93 araca ceza yağdı

Gaziantep'te şerit ihlali yapan 93 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 5-11 Haziran tarihleri arasında Bedri İncetahtacı Köprü girişinde şerit ihlali yapan araç sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde Karayolları Trafik Kanunun da belirtilen Şerit İzleme ve Değiştirme Kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 93 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandığı bildirildi.