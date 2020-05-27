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Gaziantep'te tramvay raydan çıktı

Gaziantep’te tramvay raydan çıkarak direğe çarptı.

Gaziantep'te tramvay raydan çıkarak direğe çarptı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, tramvay seferlerinin durması vatandaşları mağdur etti.


Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gaziulaş firması bünyesinde hizmet veren ve Gar istasyonundan, İbni Sina istasyonuna seyreden tramvay, Gaziamuhtarpaşa bulvarında henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıktı. Elektrik güç direğine çarparak durabilen tramvayda yolcu olmaması nedeniyle facianın önlendiği belirtilirken, şans eseri yaralanan olmadı.



Vatandaş mağdur oldu


Kazanın ardından tramvay seferleri durdu. Sabah işe gitmek için tramvayı kullanan binlerce vatandaş ise mağdur oldu. Vatandaşlar çarşıya 3 durak kala teknik arıza var denilerek indirildi. İşe geç kalan vatandaşlar ise belediye otobüslerinin geç gelmesinden dolayı yürüyerek iş yerine gitti.


Yetkililer konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

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