Gaziantep'te ülkücü camia iftarda buluştu

Gaziantep'te ülkücü camia düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Gaziantep'teki bir düğün salonunda düzenlenen iftar yemeğine bölge gezilerini sürdüren Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Sinan Gökhan Yavuz'un yanı sıra MHP Gaziantep Milletvekilleri Muhittin Taşdoğan ve Sermet Atay, Oğuzeli Belediye Başkanı Sait Kılıç, MHP Gaziantep İl Başkanı Muzaffer Çelik, Gaziantep Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Akgül, MHP Gaziantep Kadın Kolları Başkanı Özlem Canpolat, MHP Şahinbey İlçe Başkanı Cahit Çıkmaz, MHP Şehitkâmil İlçe Başkanı Aziz Yücel, şehit aileleri ve çok sayıda ülkücü katıldı.

Birlik ve beraberlik çağrısı

İftar öncesi açıklamada bulunan Gaziantep Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Akgül, birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak, "Türkiye Cumhuriyeti'nin son direniş kalesi olan ülkü ocakları ve ülkücülerin varlığı düşmana korku salmakta, dosta güven vermektedir. Tek derdi millet, davası memleket olan ülkü ocakları olarak, başbuğumuz Alparslan Türkeş beyin işaret ettiği, bilge liderimiz Dr. Devlet Bahçeli beyinin önderliğinde ve Genel Başkanımız Sinan Ateş beyin yol başçılığında Türk ülküsünü gerçekleştirmek için tüm varlığımızla durmadan çalışacağız. Kızıl Elma ülküsünün özlemini her daim kalbinde hisseden, yüreği Nizam-ı Âlem İlay'ı Kelimetullah davasıyla çarpan, Oğuz soylu siz değerli ülküdaşlarımıza bu helal soframıza geldiğiniz için en derin şükranlarımı gönderiyor, Büyük Turan'da buluşacağımız günlerin inanç ve özlemiyle saygılar sunuyorum. Birlik ve beraberliğin üst seviyelere çıktığı bu güzel Ramazan Ayı'nda bizlerde helal soframızda buluştuk. Bölge ziyaretleri kapsamında ziyaretler yapan Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcımız Sinan Gökhan Yavuz'un da aramızda olarak bu beraberliğimize katkı sağlaması bizleri ayrıca güç ve mutluluk katmıştır. Gaziler ve şehitler diyarı Gaziantep her zaman bu derece güçlü ve dirlik içindedir. Böyle olduğunu bu helal soframızda bir kere daha göstermiştir. Eski başkanlarımız, milletvekillerimiz, il ve ilçe başkanlarımız, kadın kollarımız ve ülkü hareketin göz bebeği şehit ailelerimize bizleri kırmayarak buraya geldikleri için tekrar tekrar teşekkür ederim. Ne mutlu Türküm diyene” şeklinde konuştu.

Davetlilerle ayrı ayrı ilgilenen ve iftara kadar herkesle sohbet eden Gaziantep Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Akgül, iftar sonrası da yönetimiyle birlikte iftar katılanları aynı şekilde uğurladı.