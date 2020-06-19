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Gaziantep'te umuma açık iş yerlerine yönelik huzur güven uygulaması yapıldı

Gaziantep’te, 176 personelin katılımı ve drone desteğiyle özellikle umuma açık iş yerleri, sokak girişleri, araçlar ve şahıslara yönelik huzur güven uygulaması yapıldı.

Gaziantep'te, 176 personelin katılımı ve drone desteğiyle özellikle umuma açık iş yerleri, sokak girişleri, araçlar ve şahıslara yönelik huzur güven uygulaması yapıldı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin tarihi noktalarından biri olan Bey Mahallesi'nde huzur güven uygulaması yaptı. Kentte, huzur ve güven ortamının devamının sağlamak, emniyet ve asayişin tesis edilmesi, suç işlenmesinin engellenmesi, aranan ve suç işleyen şahısları yakalamak amacıyla yapılan uygulamaya 176 personel katıldı.


Drone desteği ile yapılan uygulama sonucu 21 umuma açık iş yeri, sokak girişleri, araçlar ve pek çok şahsın üzerinde aramalar yapıldı.

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