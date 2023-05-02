Gaziantep'te ünlü yağmuru

Gaziantep'te 2.'si düzenlenen “Best Of Gaziantep Awards" ödülleri düzenlenen gece ile sahiplerini buldu. Geceye Uğur Arslan, Tuğba Özay, Tuğba Ünal, Fatih Bulut, Safiye Soyman, Faik Öztürk, Mehmet Ali Erbil gibi ünlü isimler damga vurdu.

Organizatörlüğünü yapımcılığını üstlenen Mola Saati Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Melek Budak, Ali Yollarda programı ile bilinen ve Haber Muhabiri Ali Göksular'ın üstlendiği organizasyon Gaziantep ikinci kez düzenlendi. The Green Park Hotel ev sahipliğinde yapılan yılın enlerinin belirlendiği gece ünlü sanatçıların ve ulusal basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi. Sunuculuğunu Tuğba Özay ve Uğur Arslan'ın yaptığı gecede markaların değerini geniş kitlelere ulaştırması hedeflendi.

Bu yıl ödül layık görülen Gaziantep'in iyi firma ödülleri ise, Yılın En Başarılı iş adamı Prestij ödülü / Kral Diş - Mehmet Arıcı, Yılın en başarılı inşaat markası Muzaffer Özgül, Yılın en başarılı traktör markası New Holland Bilgin Grup - Yusuf Bilgin, Yılın En başarılı Cafe Restaurant markası Jenifer Cafe Restaurant - İsmet Hamzaoğlu, Yılın fenomen katmer markası Metanet Katmer - Onur Özsert, Yılın Çıkış Yapan Markası Gurmehantep / Şevket Kılıç, Yılın En dikkat çeken lezzet markası Ciğerci Erdal / Felat ve Erdal Ergen, Yılın Şeref Ödülü Gazi Köşk Kebap / Vedat ve Celal Adanacıoğlu, Yılın En başarılı Gastronomi markası Kelebek Restaurant / Uğur Dertli, Yılın En iyi gıda markası Kuzukesen Kebap / Halil ve Rabia Kuzukesen, Yılın katmer markası, Katmerci Zekeriya Usta - Mehmet Özsimitçi, Yılın en başarılı Haber Ajansı İhlas Haber Ajansı Ahmet Orhan Akın.

Geceye ünlü yağmuru

Ödül Gecesine ünlü isimler de katıldı. Uğur Arslan, Tuğba Özay, Tuğba Ünal, Fatih Bulut, Safiye Soyman, Faik Öztürk, Mehmet Ali Erbil gibi isimler geceye damga vurdu.

“Gaziantep'e yakışacak şekilde bir gece yapıyoruz”

Gecenin yapımcılığını üstlenen Mola Saati Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Melek Budak, “Gerçekten çok güzel bir gece bekliyoruz. Ünlü sanatçılar getirdik. Gaziantep'e yakışacak şekilde bir gece yapıyoruz. Dolu dolu bir gece oluyor. Birçok sanatçı getirdik. Bizim içinde çok güzel anlar yaşandı. Gaziantep halkına çok teşekkür ederiz. Çok zor süreçler geçirdik. Tüm Türkiye'nin yasıydı bu depremler. Biz Gaziantep'e bir şeref gecesi layık gördük. Çünkü Gaziantep tüm bölgenin yanında oldu. Depremden etkilenmesine rağmen diğer yerlere koştu. Bende Gaziantepli olmaktan gurur duyuyorum ” ifadelerine yer verdi.

“Bu yıl 41 kategoride ödüller verdik”

Gecenin Gaziantep'te ilk özelliği taşıdığını vurgulayan Gecenin yapımcılığını üstlenen Ali Yollarda programı ile bilinen ve Haber Muhabiri Ali Göksular, “Bu yıl 41 kategoride ödüller verdik. Gaziantep'in Enlerine ödüller verdik. Aynı zamanda basın mensubu sanatçı dostlarımıza ödüller verdik. Depremden dolayı kötü bir süreç yaşıyoruz. Onun için bu geceye moral gecesi diyebiliriz. İnşallah bu kötü günler geçecek. “Best Of Gaziantep Awards”'ın bu yıl 2.'sini düzenledik inşallah bu 3-4 olacak. Biz Gaziantep'te her önüne gelene değil hak edene ödüller layık görüyoruz” diye konuştu.