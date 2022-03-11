Gaziantep'te usta eller destekçileri ile buluştu

Program kapsamında Oto ve Makine Sanatkarlar, Kuyumcular ve Sanatkarlar, Marangozlar Odası üyeleri katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türkiye İş Kurumu ve İl Milli Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar, programlar ve uygulamalar hakkında sektör temsilcilerine bilgiler verildi, yeni projeler detaylandırıldı.

İş ve kariyer merkezi anlatıldı

Usta sanatkarlara ayrıca Büyükşehir Belediyesi'nin istihdam odaklı başarılı projesi İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanlığı'na bağlı İş ve Kariyer Merkezi hakkında bilgi verildi. Merkezin amaçları, faaliyetleri, ortaklıkları, hedefleri ve kurulduğu günden bu yana icraatları sayısal verilerle anlatılarak merak edilen sorular yanıtlandı.

Tanıtım ve değerlendirme toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Vali Yarımcısı Bülent Uygur, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Gaziantep İl Müdürü Muhammed Paksoy, Türkiye İş Kurumu İl Müdürü Sıraç Ekin, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Gaziantep Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ve Marangozlar Odası Başkanı Ömer Küsbeoğlu, Kuyumcular ve Sanatkarlar Odası Başkanı Tuncay Tabur, ilgili kurum yetkilileri ve sektör temsilcileri katıldı.

Şahin: Çocuklarımızı İlgileri, Bilgileri, Sevecekleri İşi Yapacakları Şekilde Doğru Yönlendirmemiz Gerekiyor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, toplantıda yaptığı konuşmada, her sektörün kendine özgü sorunları olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Koordine olduğumuz zamanda sorunları çok hızlı çözebilme gücümüz ve kapasitemiz var. Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Bir taraftan koronanın yaralarını sararken bir taraftan da savaşlar, çatışmalar ortaya çıkıyor. Bu coğrafyada benim gördüğüm hepimizin, bu şehrin çocuklarının çalışmaktan başka çaresi yok. Şehirde 600 bin öğrenci var ve bu çocukları geleceğe iyi hazırlamamız gerekiyor. Gördük ki her çocuğun farklı alanlarda ilgisi, yetenekleri var. Onların ilgisi, bilgisi, sevecekleri işi yapacakları şekilde doğru yönlendirmemiz gerekiyor. Beşeri sermaye bizim en büyük gücümüz. Bu ortamda devletimizin verdiği desteklerin çoğunu esnafımız oda başkanlarımız bilmiyor. Bu destekleri size duyurmak için bizim bilgisayar mühendisleri arkadaşlarımızla çalışarak yeni bir uygulamayı hayata geçireceğiz.”

''Beşeri sermayemiz bizim altınımız, gümüşümüz, petrolümüz''

Başkan Şahin, sorunları iyi anlamak için hayırlı olsun ziyaretlerinde istişareler yapıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

“Kendi esnafımızı korumamız gerekiyor. Bu zor dönemlerde devletin imkanlarını daha rahat kullanılabilecek, ulaşılabilecek bir şekle dönüştürmemiz gerekiyor. Bu toplantıların sonucunda çıkan verileri ilgili makamlara bildireceğiz. İstihdam odaklı projelerde iyileştirilmesi gereken noktaları hep birlikte çalışacağız. Buradaki maksadımız budur. Eğitimden spora en iyi projeleri biz üretiyoruz. Yüz yıl önce ecdat 6 bin 317 şehit vererek, yoklukla mücadele ederek, büyük ordulara karşı geldiyse biz de torunlar olarak vazgeçmeden, üzülmeden devam edeceğiz. Çare biziz. Bu çocukları doğru yönlendirmeliyiz. Bizim kalifiyeli eleman da yetiştirmemiz gerekiyor. Beşeri sermayemiz bizim altınımız, gümüşümüz petrolümüz. Bizim bir hedefimiz var. Daha da güzel işleri başarabiliriz.”