Gaziantep'te uygarlıkların izinde çağdaş tasarımlar sergisi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı ev sahipliğinde yapılacak olan Babür Kerim İncedayı'nın “Uygarlıkların İzinde Çağdaş Tasarımlar” isimli sergisi 7-25 Ekim 2022 tarihleri arasında Gaziantep Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Endüstriyel tasarımcı ve eğitimci İncedayı, geleceğin tasarımcılarına bir araştırma perspektifi açarken diğer bir taraftan da dünya mirası niteliğindeki kültür varlıkların yaşatılmasına, korunmasına ve gelecek kuşaklara aktarılabilmesine dair bir öneri sunuyor.

Bu coğrafyada ve çevresinde yüzyıllarca yaşamış toplumların ve kültürlerin tasarım dünyalarından günümüze yansıyanları gündelik yaşama katarken, diğer bir taraftan da uzun geçmişin içinden, özgün bakışları çağdaş sanat alanına katmayı hedefliyor.

Sanatçının esin kaynakları olan eski uygarlıkların formları, malzemeleri, kullanım biçimleri, işlev ve form ilişkileri kendi çizgilerinde, desenlerinde ve tasarımlarında yeniden üretiliyor; çağdaş kullanımlarla günümüze sunuluyor. 1969 İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi mezunu olan Babür Kerim İncedayı, sergisinde topraklarımızın büyük zenginliği olan geçmiş uygarlıkların eşsiz miras değerlerine çağdaş bakışıyla medeniyetler boyu tasarım süreçleri araştırmasını sürdürüyor.