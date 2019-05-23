Gaziantep'te uyuşturucu operasyonlarında 8 gözaltı

Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarda toplam 250 gram metamfetamin, hassas terazi, 3 tabanca, 2 cep telefonu, bir dizüstü bilgisayar ile bir çalıntı motosiklet ele geçirildi. Toplam 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şahinbey ilçesi Düztepe Mahallesi'nde M.A. isimli şahsın üzerinde 245 gram metamfetamin, bir hassas terazi ve bir adet kuru sıkıdan çevirme tabanca ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak M.A., B.B., İ.H.Ç. ve S.Y. isimli şahıslar yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Şahinbey Çamlıca Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda ise A.K., A.Ç., Y.Y. ve M.K. isimli şahısların üzerinden 4,10 gram metamfetamin, bir hassas terazi, 2 tabanca, 2 monitör, bir dizüstü bilgisayar, 2 cep telefonu ve bir adet çalıntı olduğu tespit edilen motosiklet ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak A.K., A.Ç., Y. Y. ve M. K. isimli şahıslar yakalanarak adli mercilere sevk edildi.