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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptıkları operasyonda 5 kişiyi gözaltına aldı.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Saçaklı Mahallesinde bir ikamette Ö.K ve A.A adlı şahısların uyuşturucu satışı yaptığı yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen kişileri suçüstü yakaladı. Ekipler, uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen Ö.K ve A.A' yı yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, Ö.K ve A.A'dan uyuşturucu madde almaya gelen A.B.T, M.G.Ç, M.B. ve E.T' adlı şahısları da gözaltına aldı. Operasyon sonucu çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi.


Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Ö.K tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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