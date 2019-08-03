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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Gaziantep’te uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, bir şüpheli şahıs tutuklandı.

Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, bir şüpheli şahıs tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre uyuşturucu operasyonu Gaziantep'in Güneykent Mahallesi'nde yapıldı. Yapılan operasyonla bir ikamette uyuşturucu madde sattıkları tespit edilen S.Ş., F.K.ve M.E.Y. isimli şüpheli şahıslara baskın yapıldı. Adreste yapılan aramalarda 22,30 gram metamfetamin, 1 adet pompalı tüfek, 9 adet fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 475 TL para ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheliden M.E.Y. isimli şahıs uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçlarından tutuklandı.


Kolejtepe Mahallesinde ise devriye ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu E.A. isimli şüpheli şahsın üzerinde 2 adet tabanca, 2 adet şarjör ve 14 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan E.A. adli makamlara sevk edildi.

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