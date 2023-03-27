İhlas Haber Ajansı

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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

Gaziantep’te yapılan uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gaziantep'te yapılan uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Ekiplerin, 3 ikamet ve 2 araçta yaptığı aramalarda 600 gram esrar, 100 gram skunk ve 30 gram metamfetamin (ateş-buz) ele geçirildi.


Operasyon sonucunda 15 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

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