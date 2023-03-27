Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

Gaziantep'te yapılan uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Ekiplerin, 3 ikamet ve 2 araçta yaptığı aramalarda 600 gram esrar, 100 gram skunk ve 30 gram metamfetamin (ateş-buz) ele geçirildi.

Operasyon sonucunda 15 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.