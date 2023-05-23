İhlas Haber Ajansı

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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 17 tutuklama

Gaziantep’te uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarda hakkında yasal işlem yapılan 161 şüpheli şahıstan 17’si sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarda hakkında yasal işlem yapılan 161 şüpheli şahıstan 17'si sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 16-22 Mayıs 2023 tarihleri arasında çok sayıda uyuşturucu operasyonu yaptı. Yapılan operasyonlarda bin 160 adet uyuşturucu hap, 448 gram metamfetamin (ateş-buz), 147 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 65 gram esrar, 46 gram eroin, 12 kök kenevir bitkisi, 2 adet tabanca ve 5 adet hassas terazi ele geçirildi.


Operasyonlar sonucunda gözaltına alınarak hakkında yasal işlem yapılan 161 şüpheli şahıstan 17'si tutuklandı. Diğer 144 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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