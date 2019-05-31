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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Gaziantep’te polis yaptığı uluşturucu operasyonunda 2 kişiyi gözaltına alındı.

Gaziantep'te polis yaptığı uluşturucu operasyonunda 2 kişiyi gözaltına alındı.


Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi'nde operasyon yapan ekipler, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Karataş Şehit Yaşar Polat Polis Merkezi Amirliği Uyuşturucu ile mücadele ekipleri, M.A isimli şahsın üzerinde 70 adet ectacy, 19 adet captagon uyuşturucu ve uyarıcı hap ile 3,40 gram toz haline getirilmiş ectacy hap ile İ.K. isimli şüpheli şahsın üzerinde de ise 30 gram bonzai maddesi ele geçirdi.


Gözaltına alınan 2 kişi yapılan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk ediliyor.

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