İhlas Haber Ajansı

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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Gaziantep’te narkotik polisleri uygulama noktasında durdurulan bir araçta yaptığı aramada 5 kilo skunk maddesi ele geçirildi.

Gaziantep'te narkotik polisleri uygulama noktasında durdurulan bir araçta yaptığı aramada 5 kilo skunk maddesi ele geçirildi.


Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde uygulama noktasında bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramalar sırasında narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi sonucu 5 kilo uyuşturucu skunk maddesi ele geçirildi.


Operasyonda 2 kişi gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

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