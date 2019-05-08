Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklanırken çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güneş Mahallesi'nde uyuşturucu tacirleri olduğu iddia edilen T.K ve H.Ş'nin ikametine operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelileri gözaltına alan ekipler, adreste yaptıkları aramda 350 gram esrar maddesi ile uyuşturucu madde satışında kazanıldığı değerlendirilen bin 730 TL ve 20 euro para ele geçirdi.

Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.